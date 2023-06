EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar



30.06.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar



Wien, 30.06.2023 - Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli 2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots 1,0 Mio. Euro platziert. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden. Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028 Emittentin AustriaEnergy International GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro Platziertes Volumen 1,0 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, besichert Besicherung Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger Sicherheitentreuhänder Bondholders, S.L. ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Valuta 30. Juni 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzahlungstermin 30. Juni 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Transparenzverpflichtung

Verfügungsbeschränkung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner BankM AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Das öffentliche Angebot ist beendet. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



30.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com