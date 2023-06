NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54,80 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jonathan Kownator am Freitag in seiner ersten Reaktion auf erhöhte Jahresziele. Diese stünden mit einem höheren Mietwachstum und Einmaleffekten in Zusammenhang. Letztere erklärte der Experte mit Aussetzungen weiterer geplanter Entwicklungsaktivitäten und einem geringeren Profit aus eigenen Energiegewinnungsanlagen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 10:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

