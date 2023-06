Shanghai (ots/PRNewswire) -Li Peng, Senior Vizepräsident von Huawei und Präsident des Carrier BG, forderte heute während seiner Grundrede auf der MWC Shanghai 2023 weitere Innovationen in der 5G-Technologie, um neuen Wert zu schaffen und digitalen Nutzen freizusetzen. Er sagte, dass die Branche gemeinsam innovieren muss, um den zunehmenden digitalen Anforderungen sowohl im Verbraucher- als auch im Industriemarkt gerecht zu werden.In seinem Vortrag mit dem Titel "Creating New Value with 5G to Unleash Digital Dividends" erläuterte er, wie 5G die Entwicklung der digitalen Branche vorantreibt und die Digitalisierung aller Industrien ermöglicht.Li sagte: "Die Zukunft ist jetzt. Neue Geschäftsszenarien für Menschen, Haushalte, Unternehmen und Fahrzeuge liefern neue Erfahrungen. Dies steigert die Anforderungen an Netzwerkkapazitäten. Verbesserte Netzwerkfähigkeiten wie 10 Gbit/s im Downlink, 1 Gbit/s im Uplink und 100 Milliarden IoT-Verbindungen schaffen einen riesigen Markt im Bereich 5.5G für Mobilfunkbetreiber."Menschen verbinden: Die Nachfrage nach neuen Erfahrungen steigert die Traffic-Dividenden.Zurzeit hat die Welt mehr als 1,2 Milliarden 5G-Nutzer. Li erklärte, dass die Verfolgung des ultimativen Erlebnisses durch die große Anzahl von Nutzern die Entwicklung von innovativem Inhalt und Anwendungen sowie den Aufbau von 5G-Netzwerken vorantreibt, die ein 10 Gbit/s-Erlebnis bieten können.Huawei prognostiziert, dass diese Anwendungen und Inhalte auch den Datenverkehr um das 10-fache ansteigen lassen werden. Beispielsweise wird der durch dreidimensionale Inhalte generierte Verkehr im Vergleich zu 2D-Videos um das 3- bis 10-fache zunehmen. Ein einzelner Benutzer von New Calling kann pro Woche über 1 GB Daten generieren, während ein Cloud-Telefonbenutzer über 1 GB Daten pro Tag generieren kann.Das 5G-Spektrum wird auch entscheidend sein, um das ultimative Benutzererlebnis zu erreichen. Li sagte, dass die Branche Zugang zu neuen Frequenzbändern benötigt, einschließlich der 6-GHz- und mmWave-Bänder sowie des Sub-100-GHz-Spektrums für 5G New Radio.Huawei hat bereits mit mehreren Betreibern zusammengearbeitet, um technische Überprüfungen für das 6-GHz-Band durchzuführen. Feldtests zeigen, dass ein Downlink von 10 Gbit/s im 6-GHz-Band erreicht werden kann und dass das Band auch eine Co-Abdeckung mit dem C-Band an einem einzigen Standort erreichen kann.Die Vernetzung von Haushalten bietet enorme Möglichkeiten für Smart-Life-Dividenden.Auf dem Verbrauchermarkt hat die explodierende Nachfrage nach neuen Erlebnissen zu einem Boom innovativer Formen von Inhalten und Anwendungen geführt, wie z.B. 3D-Inhalte, Smart-Home-Management und intelligenten Haussteuerungen. Dies hat die Netzbetreiber dazu veranlasst, Heimnetze aufzurüsten, die wie private Leitungen eine Bandbreite von 10 Gbit/s bieten.Li erklärte, dass Huawei die 5G FWA Square-Lösungen, einschließlich FWA Pro für ultraschnelle Konnektivität, FWA Lite für kosteneffektive Konnektivität und FWA Biz für hochzuverlässige Konnektivität, eingeführt hat. Diese drei Lösungen können Netzbetreibern helfen, die Bedürfnisse der Nutzer in verschiedenen Szenarien besser zu erfüllen und den 5G-FWA-Markt zu erweitern.Die Vernetzung von Industrien und Maschinen bietet einen Billionen-Yuan-MarktSeit der Kommerzialisierung von 5G vor vier Jahren wurden weltweit mehr als 17.000 private 5G-Netzwerke aufgebaut. Diese Netzwerke haben die Digitalisierung in vielen Branchen beschleunigt und klare wirtschaftliche Vorteile für frühe Anwender in den Bereichen Fertigung, Hafenwesen, Bergbau, Öl- und Gasindustrie sowie Gesundheitswesen gebracht.Da die digitale Transformation in der Industrie immer häufiger wird, werden immer mehr Unternehmen digitale Technologien in ihre Produktionsprozesse integrieren und sie werden fortschrittlichere Netzwerkfähigkeiten benötigen, die 5G bereitstellen kann.Zusammen mit Partnern half Huawei einem Kunden bei der Entwicklung der ersten flexiblen Produktionslinie der Branche, die von 5.5G betrieben wird. Im Rahmen des Projekts wurde festgestellt, dass das 5.5G deterministische Netzwerk eine ultraschnelle Zuverlässigkeit garantierte und die Latenzzeit in einer hoch-konkurrierenden Umgebung auf 4 Millisekunden reduzierte.Fahrzeuge vernetzen: Ein neuer Weg für TransportunternehmenLi ging in seiner Rede auch auf das beliebte Thema der autonomen Fahrzeuge ein. Auf dem Gebiet der vernetzten Fahrzeuge und des Internet of Vehicles (IoV) werden ständig Fortschritte erzielt. ICT-Dienste sind für intelligente vernetzte Fahrzeuge, Vehicle-to-Everything (V2X) und vernetzte Intelligenz unerlässlich.5.5G wird Autos helfen, ihre Umgebung viel deutlicher wahrzunehmen. Ein IoV mit fortschrittlicher Sensorik ist eine Kernkomponente intelligenter Ampelsysteme, Navigation an regnerischen und nebligen Tagen, Sensoren jenseits der Sichtlinie und vielem mehr. Level 4 autonome Fahrzeuge werden voraussichtlich im Jahr 2025 den kommerziellen Markt erreichen und werden massive Mengen an Rechenleistung und starken Netzwerken erfordern.Ein autonomes Fahrzeug generiert jeden Tag Hunderte von Terabytes an Daten und muss etwa ein Terabyte dieser Daten in die Cloud hochladen, um das Training von KI-Modellen und Algorithmus-Updates zu unterstützen.Li sagte, dass Huawei seine Partnerschaft mit der Branche vertiefen wird, um diese enormen Anforderungen an die Rechenleistung in Clouds und intelligente Echtzeitberechnungen zu unterstützen. Die Konnektivitäts- und Computing-Märkte werden voraussichtlich vielversprechende Wachstumsbereiche für Betreiber werden.Die MWC Shanghai 2023 findet vom 28. bis 30. Juni in Shanghai, China, statt. Huawei präsentiert seine Produkte und Lösungen an den Ständen E10 und E50 in Halle N1 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern tauchen wir in Themen wie die Beschleunigung des 5G-Wohlstands, den Schritt in das 5.5G-Zeitalter und die intelligente digitale Transformation ein. 5.5G schafft neue Geschäftsmöglichkeiten in Bereichen wie dem Internet der Menschen (IoP), dem Internet der Dinge (IoT) und dem Internet der Fahrzeuge (IoV) und unterstützt damit zahllose Branchen auf ihrem Weg zu einer intelligenten Welt. Weitere Informationen finden Sie auf: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.