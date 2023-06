Entwickler und Produzent von Verpackungen aus nativ klimaneutralem Palmblatt

LEEF stellt mit seinen Produktionspartnern in Südindien Produkte aus Palmblatt, z. B. Geschirr und Verpackungen, her. Kein Material am Markt weist so intensive Kreislaufaspekte wie Palmblatt auf. Palmblatt muss als Material weder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...