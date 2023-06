DJ Union will Sofortagenda für Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU haben in einem Zehn-Punkte-Programm Schwerpunkte für ihre Politik beschlossen und sich dabei inhaltlich klar von der Ampel-Koalition abgegrenzt. "Wir sind die Lösung in dieser schweren Zeit", sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU, bei der die "Agenda für Deutschland" vereinbart wurde. "Wir haben heute dazu ein Sofortprogramm beschlossen, aber auch unser Angebot als Partei definiert, unseren Standort", sagte Söder. Das Timing der Sitzung 100 Tage vor den Wahlen in Bayern und in Hessen sei "glänzend gewählt".

CDU-Chef Friedrich Merz leitete daraus auch eine hohe bundespolitische Bedeutung ab. "Diese Wahlen werden Aufschluss darüber geben, mit welchem Rückenwind aus der Bevölkerung wir unsere Arbeit in Berlin weiter führen können", sagte er. Die Antworten in dem beschlossenen Papier gebe man "in großen Konsens". Die Unionsparteien sprechen sich darin unter anderem für Steuer- und Abgabensenkungen, ein Belastungsmoratorium, die Bekämpfung illegaler Einwanderung und ein härteres Vorgehen insbesondere gegen Clankriminalität aus und lehnen das neue Heizungsgesetz der Regierungskoalition ab.

In dem gemeinsamen Papier versprechen die Unionsparteien eine "Politik für die bürgerliche Mitte" in Deutschland. Konkret fordert die Union eine "Entlastungsoffensive für den Mittelstand" mit einer breiten Steuer- und Abgabenentlastung für Gering- und Normalverdiener einschließlich einer "Steuerfreiheit für Überstunden". Erbschaftsteuer auf das Elternhaus soll abgeschafft, die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie gesenkt werden. Für Unternehmen solle es ein "Belastungsmoratorium" geben, außerdem eine "Hightech-Agenda", finanziert aus öffentlichen Mitteln und privatem Kapital.

Söder bekräftigte die Fordeurng nach einer "Entlastungsoffensive" etwa durch eine Senkung der Stromsteuer, eine Abschaffung der Erbschaftssteuer für das Elternhaus und den Verzicht auf eine Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Nötig sei auch "endlich ein Moratorium für Bürokratie", denn man ersticke letztlich an der Regulierung. "Die ganze Welt ist deregulierter, wir werden immer regulierter, gerade durch die Ampel", hob er hervor. Klimaschutz dürfe "nicht mit der Brechstange" erfolgen. Auch sage die Union "ja zu Arbeitsmigration, aber nein zu illegaler Zuwanderung" und fordere die Abschiebung von Kriminellen, "insbesondere solchen, die in Clans jetzt neuerdings wieder auffallen".

Merz bekräftigte, nötig sei Einwanderung in den Arbeitsmarkt und zugleich eine Begrenzung der illegalen Migration. "Die Zahlen müssen runter, die sind zu hoch", sagte er. Zum Gebäudeenergiegesetz betonte er: "Wir folgen der Regierung in diesen Fragen nicht." Die Union wolle keine Verbote, sondern auf zusätzliche Anreize durch die CO2-Bepreisung setzen. Der Koalition warf Merz im Zusammenhang mit dem Zeitplan für das Heizungsgesetz einen "völlig respektlosen Umgang" mit dem Bundestag vor. "Das ist ohne Vorbild, wie die Bundesregierung hier mit dem Deutschen Bundestag umgeht", monierte der CDU-Vorsitzende.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 07:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.