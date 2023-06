In Minecraft haben Nutzer schon das ein oder andere aufwendige Ingame-Projekt umgesetzt. Ganze Universen wurden hier schon erschaffen. Jetzt hat ein Gamer das auch im etwas weniger bekannten Open-World-Spiel "Terraria" möglich gemacht. "Terraria" erinnert ein bisschen an "Minecraft" in einer 2D-Umgebung. Bei dem Spiel aus dem Jahr 2011 können Gamer eine offene Welt erkunden, allerhand Dinge konstruieren, handwerklich kreativ werden und sogar kämpfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...