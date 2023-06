Der DAX zeigt sich vor dem Wochenende sehr stark. Nach wichtigen US-Wirtschaftsdaten setzt der deutsche Leitindex seine Aufwärtsbewegung fort und klettert mit einem Plus von derzeit rund 1,3 Prozent auf ein neues Tageshoch. Die zuletzt so wichtige 16.000-Punkte-Marke wurde im Tagesverlauf bereits deutlich überwunden.Die Kernrate der privaten Konsumausgaben, also die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, ist in den USA im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegen - erwartet wurden ...

