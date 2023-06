NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 9,80 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lisa Yang nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Die Expertin berücksichtigte damit aktuelle Geschäftstrends beim Autohändler. Wie von Auto1 avisiert, rechnet sie im vierten Quartal mit dem Erreichen der Gewinnschwelle./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 12:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

