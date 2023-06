DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. Juli (27. KW)

=== M O N T A G, 3. Juli 2023 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Frankfurt Euro Finance Summit 14:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, französischer Staatspräsident Macron, Gemeinsame PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Fortsetzung Staatsbesuch in Deutschland (bis 4.7.) u.a. Teilnahme an Diskussion zu Künstlicher Intelligenz bei Jubiläumsveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes, Ludwigsburg (09:45) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ), US-Aktienmarkt NYSE / Nasdaq (jeweils bis 19:00 Uhr MESZ) D I E N S T A G, 4. Juli 2023 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 DE/Manz AG, HV *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zur Zusammenführung von Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen, im konkreten Fall durch Meta Platforms 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD" (bis 5.7) 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 10:30 DE/HDE Handelsverband Deutschland, Halbjahres-Pk, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. April 2033 um 500 Mio EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf der industriepolitischen Konferenz der IGBCE, Berlin 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, rumänischer Ministerpräsident Ion-Marcel Ciolacu, Pk nach Gesprächen, Berlin - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Abschluss Staatsbesuch in Deutschland (seit 2.7.) u.a. Rede vor der Dresdner Frauenkirche (16:30) - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq M I T T W O C H, 5. Juli 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai *** 09:00 DE/Deutsche Bundesbank, Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", u.a. mit Präsident Nagel (09:00), Vizepräsidentin Buch (09:30) und Bafin-Chef Branson (10:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD" (seit 4.7) *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner Bundeswertpapiere *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027, Berlin *** 15:00 DE/EZB, Monatsbericht zur Entwicklung der APP-Anleihebestände *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai 17:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14.6 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen , Juni - DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ende der Zeichnungsfrist D O N N E R S T A G, 6. Juli 2023 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Laudatio zur Verleihung des Nationalpreis 2023 an Anselm Kiefer, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - FR/Totalenergies SE, Urteil Klimaverfahren - BE/Hochrangige Vertreter der Türkei und Schwedens treffen sich im Nato-Hauptquartier in Brüssel, um die Gespräche über das schwedische Nato-Beitrittsgesuch voranzubringen - DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der dritten Sitzung des Zukunftsrats, Berlin *** - DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Bekanntgabe des Ausgabepreises F R E I T A G, 7. Juli 2023 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni *** 09:15 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundesrat, Plenum 09:30 DE/Umweltbundesamt , PK zu "Europäischer Emissionshandel: Jahresbericht zu den Treibhausgasemissionen 2022 und Ausblick auf die jüngsten Reformbeschlüsse" *** 10:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Workshop zu "Examining the inflationary surge affecting economies around the world" 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 11:30 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, Berlin *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Central Banks' Battle Against Inflation: Implications for Monetary Policy" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni xxx 18:45 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Où sont les femmes?" bei 23. Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence 2023 - JP/G7, Beginn Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (bis 09.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture - JP/G7, Treffen der Justizminister, Tokyo - EU/Ratingüberprüfung für Ungarn (Fitch) S A M S T A G, 8. Juli 2023 - JP/G7, Fortsetzung Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (bis 09.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture S O N N T A G, 9. Juli 2023 - JP/G7, Abschluss Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (seit 07.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

June 30, 2023

June 30, 2023 08:24 ET (12:24 GMT)

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)

