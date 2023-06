DJ Ministerien: KMU werden stärker mit Bundesdeckungen unterstützt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit der Einführung einer sogenannten Forfaitierungsgarantie zum 1. Juli eine Finanzierungslücke bei Geschäften mit Auftragswerten unter 10 Millionen Euro schließen und so vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei deren Exportgeschäft helfen. Das betonten Finanz- und Wirtschaftsministerium in einer Mitteilung. "Mit der Einführung der Forfaitierungsgarantie erfüllt die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, kleinere und mittlere Unternehmen noch stärker als bisher mit Bundesdeckungen bei der Finanzierung von Small Tickets zu unterstützen", erklärte Finanzstaatssekretär Florian Toncar.

Die Exportkreditgarantien des Bundes seien ein zentrales Instrument zur Stärkung von deutschen Unternehmen im Auslandsgeschäft. Die sogenannten Hermesdeckungen schützten Unternehmen vor Zahlungsausfällen und erleichtern die Finanzierung von Ausfuhrgeschäften. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass das Angebot im Bereich von Small Tickets, also Geschäften mit einem Auftragswert von bis zu 10 Millionen Euro, nicht ausreichend sei. Mit der Einführung der Forfaitierungsgarantie werde diese Lücke nun geschlossen. Beide Ministerien hatten den Plan für das neue Instrument zur Exportförderung bereits Anfang des Jahres mitgeteilt.

Die Forfaitierungsgarantie sieht nach den Angaben vor, dass im ersten Schritt der deutsche Exporteur seinem ausländischen Besteller einen sogenannten Lieferantenkredit gewährt, bei dem das Zahlungsziel später als der Liefertermin liegt. Im zweiten Schritt kaufe die Bank dem Exporteur diese Forderung ab (Forfaitierung) und verschaffe diesem somit neue Liquidität. Der Bund garantiert laut den Angaben der Bank gegenüber für diese Forderung und ersetzt bei Zahlungsunfähigkeit des ausländischen Bestellers der Bank den Forderungsausfall zu 80 Prozent. Damit würden "solche kleinteiligen Absicherungsgeschäfte für Banken und Exporteure deutlich attraktiver".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.