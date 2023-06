Datum der Anmeldung:

28.06.2023



Aktenzeichen:

B3-76/23



Unternehmen:

Elbe Investment (GIC und GIC Ventures Pte. Ltd. des Minister for Finance -Corporation- of Singapore, Singapur); Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses iSd § 37 Abs. 1 Nr. 4 GWB auf Messer SE & Co. KGaA, Bad Soden am Taunus



Produktmärkte:

Industriegase, Spezialgase, Technische Gase, medizinische Gase



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hessen

