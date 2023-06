DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 1. Juli bis Montag, 3. Juli (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 1. Juli 2023 - EU/Spanien übernimmt Ratspräsidentschaft für das zweite Halbjahr S O N N T A G, 2. Juli 2023 - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Staatsbesuch in Deutschland (bis 4.7.) M O N T A G, 3. Juli 2023 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 45,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 41,0 1. Veröff.: 41,0 zuvor: 43,2 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 43,6 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 44,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 47,1 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Frankfurt Euro Finance Summit 14:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, französischer Staatspräsident Macron, Gemeinsame PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 46,3 zuvor: 48,4 *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 47,1 Punkte zuvor: 46,9 Punkte - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Fortsetzung Staatsbesuch in Deutschland (bis 4.7.) u.a. Teilnahme an Diskussion zu Künstlicher Intelligenz bei Jubiläumsveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes, Ludwigsburg (09:45) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ), US-Aktienmarkt NYSE / Nasdaq (jeweils bis 19:00 Uhr MESZ) ===

