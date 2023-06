EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

HÖRMANN Industries GmbH: Neue Anleihe 2023/2028 erfolgreich platziert Angestrebtes Emissionsvolumen von 50 Mio. € vollständig begeben

Anleihe 2023/2028 überzeichnet

Zinssatz in Höhe von 7,0 % p. a.

Die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2024 wird spätestens bis zum 30. September 2023 erklärt

Kirchseeon, 30. Juni 2023 - Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH hat seine neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) in einem Gesamtvolumen von 50 Mio. € erfolgreich platziert. Die Anleihe 2023/2028 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährlich feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,0 % festgelegt. Das Angebot der HÖRMANN Industries umfasste den Umtausch sowie die Mehrerwerbssoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 und die Neuzeichnungsmöglichkeit. Die Umtauschquote beträgt rund 34 % und wird in der Zuteilung mit rund 69 % bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit rund 47 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 5.000 € vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 20.000 € zu 54 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurt Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 3. Juli 2023 vorgesehen, die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2023. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen der Investoren bedanken und freuen uns sehr über das große Interesse. Das Ergebnis festigt unseren Ruf als verlässlicher und etablierter Emittent und Partner. Außerdem sehen wir uns zum wiederholten Male in unserer strategischen Entscheidung bestätigt, den Kapitalmarkt dauerhaft in unserem Unternehmen als Finanzierungsbaustein zu verankern. Mit der Anleihe 2023/2028 setzen wir auch künftig auf eine diversifizierte Finanzierungsstruktur und werden unsere vier erfolgreichen Geschäftsbereiche gezielt weiterentwickeln." Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihe 2019/2024, deren vorzeitige Rückzahlung spätestens bis zum 30. September 2023 erklärt wird. Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Anleihen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag von 100,23 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt. Die Emission wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Manager und Bookrunner sowie von Clifford Chance als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

T +49 221 9140 97 18

DISCLAIMER Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der HÖRMANN Industries GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Schuldverschreibungen der HÖRMANN Industries GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt, an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations veröffentlicht wurde. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



