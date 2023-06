Hybride Arbeits- und Meetingkultur braucht innovative Raumkonzepte - Bürotage sind vorrangig nur noch Dienstag bis Donnerstag Die international tätige Unternehmensberatung für Workplace-Management combine Consulting hat in einer Messung aktuelle Trends in der Büronutzung ermittelt. Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass die Büroauslastung seit Ende der offiziellen Corona-Schutzmaßnahmen selbst in Hochzeiten selten über 50 Prozent reicht. ...

