DJ MÄRKTE USA/Freundlich - Preisdaten sorgen für Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street in den Freitag gestartet. Einen Zusatzschub erhielt der Markt vom PCE-Deflator im Mai, der in der Kernrate etwas niedriger ausfiel als erwartet. Er wurde gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen veröffentlicht und ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Nun warten die Börsianer noch auf den Index der Einkaufsmanager Chicago und den Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,6 Prozent auf 34.331 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite rückt um 1 Prozent vor.

Anleger hoffen aktuell darauf, dass der Preisdruck weiter nachlässt, so dass die Zentralbank ihre geldpolitische Straffung bald beenden kann. Die jüngsten Daten deuten jedoch darauf hin, dass die US-Wirtschaft recht gut läuft und die Fed an ihrer restriktiven Haltung festhalten muss, wie Teilnehmer sagen. Dennoch scheinen Anleger derzeit zuversichtlich zu sein, dass der Markt die Aussichten auf länger andauernde höhere Anleiherenditen verkraften kann.

Daneben könne es zum Quartalsende zu Positionsbereinigungen und daher größeren Bewegungen kommen, sagen Händler.

Anleihen drehen teilweise ins Plus

Am Anleihemarkt wurden Verluste mit den Preisdaten aufgeholt, nachdem zunächst Befürchtungen über eine länger andauernde Hochzinsphase auf die Notierungen gedrückt hatten. Nun fällt die Zehnjahresrendite um 0,7 Basispunkt auf 3,84 Prozent.

Der Dollar hat mit dem PCE-Preisindex ins Minus gedreht.

Kleine Gewinne verzeichnet der Ölpreis, befördert von den jüngsten positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Preise verharren aber in ihrer jüngsten Spanne.

Nike nach Zahlen schwach

Am Aktienmarkt steht die Nike-Aktie unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie gibt um 1,9 Prozent nach, die des Wettbewerbers Under Armour steigt dagegen um 1,1 Prozent.

Für Progress Software geht es um 3,3 Prozent aufwärts. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta.

Accolade legten um gut 6 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten.

Für Smart Global Holdings geht es um 8,2 Prozent nach oben. Zwar fuhr das Unternehmen im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren werde.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.331,33 +0,6% 208,91 +3,6% S&P-500 4.431,58 +0,8% 35,14 +15,4% Nasdaq-Comp. 13.730,35 +1,0% 139,02 +31,2% Nasdaq-100 15.102,05 +1,1% 162,10 +38,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +0,9 4,86 45,0 5 Jahre 4,13 -0,2 4,13 13,3 7 Jahre 3,99 +0,7 3,98 2,0 10 Jahre 3,84 -0,7 3,84 -4,2 30 Jahre 3,89 -0,9 3,90 -7,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0904 +0,4% 1,0862 1,0888 +1,9% EUR/JPY 157,60 +0,2% 157,16 157,47 +12,3% EUR/CHF 0,9785 +0,1% 0,9771 0,9773 -1,1% EUR/GBP 0,8593 -0,3% 0,8608 0,8632 -2,9% USD/JPY 144,53 -0,2% 144,70 144,63 +10,2% GBP/USD 1,2689 +0,6% 1,2616 1,2613 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2684 +0,0% 7,2663 7,2616 +4,9% Bitcoin BTC/USD 31.058,77 +2,1% 30.682,31 30.503,44 +87,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,31 69,86 +0,6% +0,45 -11,4% Brent/ICE 75,09 74,51 +0,8% +0,58 -9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,95 1.908,53 +0,2% +3,42 +4,8% Silber (Spot) 22,48 22,58 -0,4% -0,09 -6,2% Platin (Spot) 894,65 899,18 -0,5% -4,53 -16,2% Kupfer-Future 3,72 3,68 +1,3% +0,05 -2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

