DJ Scholz: EU einig über Reduktion von Abhängigkeiten von China

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union strebt nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Umgang mit China keine Loslösung an, sondern will Abhängigkeiten reduzieren. Das sagte Scholz zum Abschluss des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

"Niemand strebt mehr das an, was anfangs diskutiert wurde unter dem Stichwort 'Decoupling', sondern es geht um 'Derisking'", sagte Scholz. Man müsse dafür sorgen, dass die europäischen Volkswirtschaften und die Unternehmen keine strategischen Abhängigkeiten haben von China. Ohne solche Abhängigkeiten könne man pragmatisch umgehen mit dem weiteren Wachstum Chinas.

"Das wird uns ein Paar Jahre beschäftigen, vor allem die Unternehmen, die Lieferketten diversifizieren, die Exportmärkte diversifizieren, die Direktinvestitionen vielfältiger aufstellen. Aber es bleibt eine wirtschaftliche Kooperation", so Scholz. Diese Kooperation brauche man bei Fragen des Klimaschutzes, der Ernährungssicherheit oder des Gesundheitsschutzes.

Gleichzeitig sei aber auch wichtig, dass man gegenüber China Meinungsunterschiede anspricht, wie beispielsweise bei Menschenrechten.

Auch werde man China gegenüber deutlich machen, dass die EU eine Unterstützung von Russland mit Waffen durch China in diesem Krieg gegen die Ukraine "nicht akzeptieren" könne.

June 30, 2023

