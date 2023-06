NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten haben den US-Börsen vor dem Wochenende weitere Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag knapp eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,77 Prozent auf 34 383,58 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von 1,9 Prozent ab. Für die erste Jahreshälfte steuert der US-Leitindex auf ein Plus von 3,7 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,15 Prozent auf 4446,91 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,71 Prozent auf 15 195,68 Punkte zu - hier zeichnen sich für die Woche und das erste Halbjahr Kurszuwächse von 2,1 beziehungsweise knapp 39 Prozent ab. Technologiewerte profitieren seit Jahresbeginn besonders stark von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed./gl/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711