Überraschende Nachricht von DO & CO: Co-CEO Gottfried Neumeister wird den Vorstand auf eigenen Wunsch per heutigem Datum (Auslaufen seiner Funktionsperiode) verlassen, aber weiter als Berater fungieren. Der Vorstand wird bis Ende August auf Grund des starken Wachstums auf vier Personen aufgestockt, wie das Unternehmen am Freitagnachmittag informiert.

