Vaduz (ots) -Regierungsrat Manuel Frick weilte am Donnerstag, 29. und Freitag, 30. Juni 2023 auf Arbeitsbesuch in Wien. Der Regierungsrat führte Arbeitsgespräche mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kultur und nahm an einer Veranstaltung teil, welche anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Liechtenstein-Regals in den Österreich-Bibliotheken organisiert wurde.Gemeinsame Herausforderungen im GesundheitsbereichRegierungsrat Manuel Frick traf am Freitag Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch. Das Treffen bot die Gelegenheit, über die gegenwärtige Situation und Entwicklungen sowie gemeinsame Herausforderungen insbesondere im Gesundheitsbereich zu sprechen. Themen wie die Impfstoff-Beschaffung, die Etablierung Primärversorgungszentren im Gesundheitsbereich in Österreich sowie der Fachkräftemangel in der Pflege standen dabei auf der Agenda.Enge Zusammenarbeit im KulturbereichIm Bereich Kunst und Kultur arbeiten Liechtenstein und Österreich auf der Basis von zwei Vereinbarungen eng zusammen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht liechtensteinischen Kulturschaffenden unter anderem weltweite Auftritte an österreichischen Kultureinrichtungen. Die Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer und Regierungsrat Manuel Frick würdigten diese ausgezeichnete und langjährige Zusammenarbeit am Donnerstag. Sie tauschten sich darüber hinaus über aktuelle Themen wie die Digitalisierung im Kultur- und Archivbereich und die Förderung der Baukultur aus.20 Jahre Liechtenstein-RegaleLiechtenstein und Österreich begehen dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum des Liechtenstein-Regals in den Österreich-Bibliotheken. Aus diesem Anlass stellte Landesbibliothekar Wilfried Oehry seine Institution und aktuelle Neuerscheinungen, insbesondere die diesjährigen Buchspenden an die Österreich-Bibliotheken, vor. Einer der Buchspenden ist der Kriminalroman "Verhängnisvolle Enthüllung" von Manfred Kieber, der aus seinem Buch vorlas. Der Verein "IG Wort - Autorenverband Liechtenstein" wurde durch den Präsidenten Armin Öhri vertreten und vorgestellt. Als Anerkennung und Dank für die 20-jährige enge Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Österreich-Bibliotheken an 65 Standorten in 28 Ländern gab Regierungsrat Manuel Frick ein Mittagessen für die Mitarbeitenden der Österreich-Bibliotheken. Sie leisten durch die Betreuung der Liechtenstein-Regale einen wertvollen Beitrag für die Verbreitung von Wissen über Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturLiechtensteinische BotschaftBeatrice KricheliT +43 1 535 92 11beatrice.kricheli@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908997