Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Investment-Legende Warren Buffett bestimmt seit 58 Jahren die Geschicke unseres Defensiv-Champions Berkshire Hathaway, und genauso lange gibt es seinen vielbeachteten Brief an Aktionäre, der Ende Februar wieder erschien. Die Highlights für unsChampions-Anleger daraus: Buffett zu seinem Geschäftsmodell: "Erstens investieren wir in...

Den vollständigen Artikel lesen ...