EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

publity AG geht von deutlich negativem Jahresergebnis 2022 aus



30.06.2023 / 18:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. publity AG geht von deutlich negativem Jahresergebnis 2022 aus Jahresergebnis von voraussichtlich rd. -195 Mio. Euro erwartet

Wertansatz der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Beteiligung nicht liquiditätswirksam um rd. 167 Mio. Euro reduziert

Eigenkapital zum Jahresultimo 2022 voraussichtlich bei rd. 370 Mio. Euro (Eigenkapitalquote rd. 76 Prozent)

Jahresabschluss soll in Kalenderwoche 28 voraussichtlich mit uneingeschränktem Testat veröffentlicht werden Frankfurt am Main, 30. Juni 2023 - Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) zeichnet sich ab, dass im Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung voraussichtlich ein Konzernergebnis von rd. -195 Mio. Euro ausgewiesen werden wird. Ursprünglich hatte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in der Spanne von 6-10 Mio. Euro erwartet. Ein maßgeblicher Faktor für den nun anfallenden Fehlbetrag sind nicht liquiditätswirksame Anpassungen des bilanziellen Wertansatzes der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Jahresabschluss. In Abstimmung mit den Abschlussprüfern ist der Vorstand übereingekommen, den Wertansatz zum 31. Dezember 2022 um rd. 167 Mio. Euro zu reduzieren. Damit trägt publity dem negativen Marktumfeld für Immobiliengesellschaften Rechnung. Zudem belasten Effekte im Zusammenhang mit der nicht umgesetzten Sachkapitalerhöhung bei der GORE German Office Real Estate AG einmalig das Jahresergebnis 2022. Der Vorstand von publity geht davon aus, dass das Eigenkapital der AG zum 31.12.2022 mit rd. 370 Mio. Euro im Jahresabschluss ausgewiesen wird, die Eigenkapitalquote wird sich entsprechend auf rd. 76 Prozent belaufen. Nach Abstimmung mit den Abschlussprüfern der Gesellschaft geht publity davon aus, dass der vollständige Jahresabschluss 2022 in der 28. Kalenderwoche voraussichtlich mit einem uneingeschränkten Testat versehen veröffentlicht wird.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

30.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com