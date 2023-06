In der Hauptversammlung der im ATX Prime gelisteten Austriacard Holdings, die heute stattgefunden hat, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 (brutto) je dividendenberechtigter Aktie, höchstens jedoch insgesamt EUR 908.846,70 (brutto), auszuschütten. Der Ex-Dividendentag ist der 10.07.2023, die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13.07.2023. Es wurde auch ein Rückkaufprogramm beschlossen: Der Vorstand wurde für die Dauer von 30 Monaten ab dem heutigen Tag ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben.

Den vollständigen Artikel lesen ...