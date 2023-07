Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Zumtobel: "Für das GJ 2023/24 erwartet der Vorstand ein Umsatzplus von 1- 4% und eine Abschwächung der EBIT-Marge auf 3-6% aufgrund gestiegener Personalkosten. Das Management gibt sich zu Beginn des neuen Wirtschafts- jahres sehr vorsichtig. Im Bereich Lighting stehen die Budgets der Kunden durch die Inflation unter Druck, im Bereich Components resultieren nach wie vor hohe Lagerbestände in einer verhaltenen Nachfrage. Wir denken, dass der Ausblick - wie in den letzten Jahren oft - betont zurückhaltend ist und fühlen uns mit unseren aktuellen Schätzungen am oberen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...