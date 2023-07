Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/96: Bawag & Umek crashen die 1000%-Party von Do&Co mit Lob vom Mercedes-RennstallDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/96 geht es um ein Zeugnis von Klaus Umek (Petrus) für die Bawag, das ungefähr so aussieht wie meine Zeugnisse in der Oberstufe damals. Mein Zeugnis war allerdings nicht von einer Shortposition begleitet und so gibt es heute bereits zu Mittag fast 100 Mio. Handelsvolumen mit Kursen, die am Vormittag zweistellig im Minus waren ....

