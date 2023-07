Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Lanxess die vergangene Woche. So gewannen die Notierungen im Wochenvergleich rund 2,45 Prozent. zwei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Dabei schoss Lanxess am Montag mit einem Plus von 3,49 Prozent besonders heftig nach oben. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...