News von Trading-Treff.de In diesem Jahr gab es eine Phase, das lief der DAX der Wallstreet voraus. Doch spätestens mit der Marktreaktion vom Freitag ist klar: Die Wallstreet gibt weiterhin den Ton an! Inflationsdaten aus den USA haben eine massive Intradayrally ausgelöst. Worauf jetzt zu achten ist lesen Sie jetzt. Inflation und Arbeitsmarkt - Die Kurstreiber im DAX Die Arbeitslosenquote in Deutschland wurde am Freitag verkündet. Mit 5,7 Prozent ...

