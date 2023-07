Die technische Rezession in Deutschland könnte nach Ansicht von Folker Hellmeyer für Monate anhalten. Hinzu kämen schwerwiegende Versäumnisse, auf welche die Bundesregierung reagieren müsse, bevor es zu spät sei.

Die Konjunkturprognosen wie beispielsweise vom ifo-Institut verheißen nichts Gutes die kommenden Monate, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im wallstreetONLINE Interview. Dennoch sei er ein Freund der derzeitigen Stabilisierungspolitik der Europäischen Zentralbank. Sie sei schließlich die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Kurzfristig sieht er den Leitzins für die Eurozone bei 4,5 Prozent gut aufgehoben.

Die Aktienmärkte zeigen seiner Meinung nach, dass die Weltwirtschaft ein wenig rumpelt - aber dennoch wächst. Noch könnten die Unternehmen ihre Hausaufgaben machen, wie die jüngste Quartalsberichtsaison verdeutliche, so Hellmeyer. Mehr Sorgen macht er sich um die deutsche Industrieproduktion. Es gebe "vier dramatische Felder", bei denen die Bundesregierung Gefahr läuft, hinterherzulaufen. Worauf es jetzt ankomme, erfahren Sie im Video.

