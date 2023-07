HAMBURG (dpa-AFX) - Die ARD-Reform zu mehr Programmzusammenarbeit zwischen den Häusern wird bei den Radio-Infowellen konkreter. Man werde unter anderem ein kooperiertes Abendprogramm anbieten, das ab 20 Uhr je nach Wochentag thematisch wechselnd der Norddeutsche Rundfunk (NDR) maßgeblich gestalten werde - unterstützt von den Häusern Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Bayerischer Rundfunk (BR) und Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), sagte NDR-Intendant Joachim Knuth am Freitag zur Rundfunkratssitzung. Die Themen, die man am Abend setzen wolle, kreisen um Dialog, Information und Sport.

Die öffentlich-rechtlichen ARD-Häuser haben mehrere Infowellen, deren Programmschwerpunkt auf Nachrichten und Hintergrundinfos zu aktuellen Themen liegt. Dazu zählen zum Beispiel die Radioprogramme HR Info, WDR 5, NDR Info und BR24. Die ARD will mehr Synergien schaffen und Doppelstrukturen abbauen - um zu sparen und Mittel für das wichtiger werdende digitale Angebot freizuschaufeln. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Spardruck.

Knuth führte weiter aus: "Das Angebot für ein Programm am Samstag wird tagsüber vom BR produziert." Dabei biete das Gemeinschaftsprogramm genügend Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Die Landesrundfunkanstalten (LRA) entscheiden demnach selbst, ob sie das Programm übernehmen wollen. "Ob und wenn ja, in welchem Umfang und zu welchen Zeiten die Infowellen der anderen LRA dieses übernehmen, wird in den Häusern bis zum Herbst beraten und entschieden", sagte Knuth zum neuen Konzept./rin/DP/he