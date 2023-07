Berlin - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kritik am Jugendsender "Funk" von ARD und ZDF fordert die CSU nun, das Format einzustellen. Auslöser war ein Beitrag aus der vergangenen Woche auf der Plattform Instagram.



Dort erklärte "Funk", dass die Unions-Parteivorsitzenden sowie die AfD-Führung eins gemeinsam hätten: "Sie sind rechts." Dazu sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Stefan Müller, der "Bild": "Die sich ständig wiederholenden Entgleisungen des ARD/ZDF-Angebots 'Funk' müssen endlich Konsequenzen nach sich ziehen. Da keine Besserung der journalistischen Standards in Sicht ist, muss 'Funk' eingestellt werden." Formate "für linke politische Agitation" dürften nicht von "Zwangsgebühren" finanziert werden.



Wenn ARD und ZDF hier nicht selbst handelten, werde ein neuer Medienstaatsvertrag gebraucht. Der Medienstaatsvertrag regelt, dass staatlich finanzierte Formate neutral berichten müssen. Diesem Anspruch werde "Funk" nicht gerecht, so Müller.

