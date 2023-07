(Wiederholung: Im letzten Satz muss es heißen "... in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres" rpt "Jahres". In der Überschrift wurde ein fehlender Buchstabe in "übertrifft" ergänzt.)

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480 000 Fahrzeugen gelegen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Austin mit. Ausgeliefert wurden gut 466 000 Stück. Analysten hatten bei beiden Größen mit deutlich weniger gerechnet.

Der Auslieferungsrekord des zweiten Quartals zeigt, dass Teslas Bemühungen sei Jahresanfang, die Nachfrage durch Rabatte anzukurbeln, erfolgreich war. Allerdings lag wie schon im ersten Jahresviertel die Produktion über den Auslieferungen. Mit 13 560 Fahrzeugen war der Lageraufbau im zweiten Quartal allerdings kleiner als in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres, in dem die Überproduktion bei mehr als 18 000 Fahrzeugen gelegen hatte./he/men