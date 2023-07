DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERREFORM - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die geplanten Steueranreize für Unternehmen in den nächsten Jahren Stück für Stück ausbauen. Im Sommer will Lindner ein "Steuerreformgesetz" beschließen, das Steueranreize für Firmen beinhalten soll, die in Klimatechnologien investieren. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wird diese "Investitionsprämie" zu Beginn einen geringeren Umfang haben als ursprünglich geplant. Aber: "Selbst wenn wir da kleiner starten, soll sie ausgebaut werden", sagte Lindner im Interview. So ähnlich geht die Ampel-Koalition bei der steuerlichen Forschungsförderung vor, die von der großen Koalition eingeführt worden war und die Lindner ebenfalls ausbauen will. Der FDP-Chef hält die Anreize für geboten, weil er den Standort Deutschland bedroht sieht. (Handelsblatt)

SPARKURS - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schwört die Ampelregierung auf einen langen Sparkurs ein. "Das wird schwer bleiben", sagte der FDP-Chef im Interview mit Blick auf die nächsten Haushaltsverhandlungen und kündigte an, Löcher in der bis 2027 reichenden Finanzplanung auszuweisen: "Damit niemand die Größe der Herausforderung übersehen kann." Für Projekte in der Zukunft müsse sich die Ampel "erst Spielräume erarbeiten", sagte der FDP-Chef. "Wer etwas Neues finanzieren will, muss sagen, woher das Geld kommen soll. Sprich, was nicht mehr finanziert werden soll." Zudem sei mit dem Haushalt nur der Einstieg in die Konsolidierung gelungen. (Handelsblatt)

ZUWANDERUNG - Um den Fachkräftemangel anzugehen, schlägt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer mehr Zuwanderung vor. "Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen", sagte die Ökonomin im Interview. "Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur", sagte Schnitzer, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet. Das neue Fachkräftegesetz gehe in die richtige Richtung. "Allerdings braucht es noch mehr. Etwa Ausländerämter, die Einwanderer nicht abschrecken, sondern Service bieten. Wir sollten nicht für jeden Job fordern, dass die ausländischen Fachkräfte Deutsch können. Sondern dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch können." (Süddeutsche Zeitung)

KINDERGRUNDSICHERUNG - Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an zunächst 2 Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum 2025 bis 2027 hervor, die das Kabinett an diesem Mittwoch gemeinsam mit dem Haushalt für 2024 verabschieden will. Die Zahl liegt nicht nur deutlich unter der Forderung, die Paus bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) geltend gemacht hatte. Sie steigt über die Jahre auch nicht an. Paus hatte bei voller Einführung aller Komponenten mit 12 Milliarden Euro pro Jahr kalkuliert. Paus scheiterte mit ihren Wünschen letztlich nicht nur an Lindner, sondern auch an Kanzler Olaf Scholz (SPD), der den Finanzminister in dieser Frage stützte. (Süddeutsche Zeitung)

HEIZUNGSGESETZ - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bedauert die schnelle Verabschiedung des Heizungsgesetzes vor der Sommerpause. Das Ziel einer Wärmewende sei richtig, "aber eine sorgfältige Planung, Finanzierung und Umsetzung setzt die Klärung notwendiger Detailfragen voraus", kritisierte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Interview. "So ist nicht sicher, dass es in Deutschland überhaupt genügend Kapazitäten gibt, damit die notwendige Wärmeplanung der Kommunen rechtzeitig fertig werden kann. Ebenfalls ist fraglich, ob ab dem Jahr 2030 für die dann möglicherweise noch nutzbaren Gasnetze ausreichend grüner Wasserstoff oder Methangas zur Verfügung steht. Hier brauchen wir eindeutig mehr Flexibilität." (Rheinische Post)

STROMKOSTEN - Die deutschen Stromverbraucher haben im vergangenen Jahr für ungenutzten Ökostrom einen dreistelligen Millionenbetrag bezahlt. Allein in den ersten Halbjahr 2022 ist mit 5.419 Gigawattstunden fast genauso viel Strom abgeregelt worden wie im ganzen Jahr zuvor, wie die Augsburger Allgemeine unter Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur berichtet. Den Angaben flossen im ersten Halbjahr 148 Millionen Euro als Entschädigung an die Betreiber der Energieanlagen, die auf den Strompreis umgelegt wurden. (Augsburger Allgemeine)

BUNDESWEHR - Aus dem Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sind bis Ende Mai dieses Jahres erst 1,09 Milliarden Euro abgeflossen. Dies geht aus als "Verschlusssache" eingestuften Unterlagen der Bundesfinanzagentur an das Bundesfinanzgremium des Deutschen Bundestages hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Nicht nur wegen dieses geringen Abflusses rechnen Haushaltspolitiker des Bundestages inzwischen nicht mehr damit, dass Deutschland das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben in dieser Wahlperiode noch erreichen werde. Viele Rüstungsaufträge würden wegen langer Vorlaufzeiten erst in der Zeit nach 2025 fertig und damit auch erst dann als Ausgabe fällig, sagten mehrere Haushaltspolitiker dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.