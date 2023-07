DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAESTRO-FUNKTION - Mastercard ist mit dem Plan, die nur in Deutschland vorgehaltene Maestro-Funktion zum 1. Juli durch die Debit Mastercard zu ersetzen, an der Hartleibigkeit der Banken gescheitert. Wie eine Umfrage der Börsen-Zeitung verdeutlicht, haben insbesondere Großbanken, die derzeit selbst in umfangreichen IT-Projekten stecken, die Frist gerissen. Die Deutsche Bank und offenbar auch die Commerzbank, die mit der Integration der Postbank und der Comdirect beschäftigt sind, aber auch die HypoVereinsbank (HVB) haben sich mit Mastercard auf Ausnahmeregelungen verständigt, die es ihnen erlauben, weiterhin neue Karten mit Maestro-Funktion auszustellen. (Börsen-Zeitung)

APPLE - Apple sieht sich gezwungen, die Produktionsprognosen für das Mixed-Reality-Headset Vision Pro, das im Juli nach sieben Jahren Entwicklungszeit vorgestellt und als wichtigste Produkteinführung seit dem iPhone gefeiert wurde, drastisch zu kürzen. Die Komplexität des Headset-Designs und Schwierigkeiten bei der Produktion sind der Grund für die Reduzierung der Ziele, während die Pläne für eine erschwinglichere Version des Geräts nach hinten verschoben werden mussten, sagten mehrere Personen mit direkter Kenntnis des Herstellungsprozesses. Apple hat bereits angedeutet, dass das 3.500 Dollar teure Headset nicht vor "Anfang nächsten Jahres" in den Verkauf gehen wird. (Financial Times)

ALLGAIER - Der chinesische Eigentümer des Autozulieferers Allgaier-Werke hat bei dem Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Uhingen offenbar nicht genügend investiert. Zu diesem Schluss kommt fürs Erste der Sanierungsexperte Michael Pluta, der als Rechtsanwalt und vorläufiger Insolvenzverwalter des Automotive-Bereichs für die größte Gesellschaft der Unternehmensgruppe mit rund 1.200 Mitarbeitern am Hauptsitz zuständig ist. "Wir erkennen bei Allgaier einen Investitionsstau. Diesen Stau müssen wir unbedingt auflösen", sagte Pluta. Der Autozulieferer ist vor mehr als einer Woche mit seiner Holding und den deutschen Tochtergesellschaften in die Insolvenz gerutscht. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

METRO - Der Großhändler Metro will stärker als früher auf Belieferung setzen - dafür baut er nicht nur neue Verteilzentren, sondern auch die bestehenden Märkte gehörig um. Ein typischer Restaurantbetreiber in Deutschland kauft im Jahr etwa für 100.000 Euro ein, beim Großhändler Metro landen davon allerdings nur 6.c000 Euro. "Die nutzen uns als Notnagel", sagte Steffen Greubel. Der Metro-Vorstandsvorsitzende ist nicht glücklich damit, dass viele Profi-Kunden aus der Gastronomie die Großmärkte vor allem dann aufsuchen, wenn es nicht mehr anders geht - also etwa der Lieferant nicht wie gewünscht die Ware bringt. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

FISCHER - Ein Wechsel still und leise: Andreas Voll ist seit Januar Vorsitzender der Geschäftsführung des Familienunternehmens Fischer - das wurde jetzt bestätigt. Das Familienunternehmen Fischer mit Sitz im Waldachtal im Schwarzwald tickt manchmal anders, als manche annehmen. Der für seine Dübel bekannte Mittelständler hat fast unbemerkt von der breiteren Öffentlichkeit einen neuen Chef an die Spitze berufen: Bereits seit Ende Januar ist der 41 Jahre alte Voll Vorsitzender der Geschäftsführung, wie das Unternehmen auf Anfrage nun bestätigte. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SCHLACHTHÖFE - Politisch gewollt, für die Schlachtriesen ein Problem: Die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Die Folge: Erste Schlachthöfe sind dicht - und es könnten weitere folgen. Die milliardenschwere Fleischbranche steht am Anfang einer historischen Konsolidierung. "Auf dem Schlachtmarkt für Schweine gibt es weiterhin massive Überkapazitäten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu weiteren Schließungen kommt und damit Kapazität aus dem Markt genommen wird", prophezeit Branchenexperte Klaus-Martin Fischer, Partner der Beratung Ebner Stolz. (Handelsblatt)

July 03, 2023 00:51 ET (04:51 GMT)

