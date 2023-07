Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 sollen Kosten in Höhe von rund 170 Millionen Franken eingespart werden.Rümlang - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat ein grosses Sparprogramm aufgelegt, um seine Mittelfristziele zu erreichen. Zahlreiche Stellen werden wegfallen. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 sollen Kosten in Höhe von rund 170 Millionen Franken eingespart werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der angekündigte Umbau wird laut den Angaben bis zu 1800 Stellen der 16'000-köpfigen...

