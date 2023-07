DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA endet der Handel am Vortag des Unabhängigkeitstags nach verkürzten Sitzungen an den Aktienmärkten Nyse und Nasdaq schon um 19.00 Uhr und am Anleihemarkt um 20.00 Uhr MESZ.

DIENSTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (Mai: 50,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 49 (Vormonat: 48,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,3 1. Veröff.: 46,3 zuvor: 48,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 47,3 Punkte zuvor: 46,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.488,25 0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.352,50 +0,1% Nikkei-225 33.754,46 +1,7% Hang-Seng-Index 19.239,86 +1,7% Kospi 2.596,56 +1,3% Shanghai-Composite 3.241,81 +1,2% S&P/ASX 200 7.241,40 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank starker US-Vorgaben geht es zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien und Australien meist deutlich nach oben. Ermutigende Inflationsdaten hatten der Wall Street am Freitag einen Schub gegeben. In Tokio steigt der Nikkei-225-Index auf ein 33-Jahreshoch, zusätzlich gestützt vom vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan (BoJ), der von einer Belebung des Geschäftsklimas in der japanischen Großindustrie zeugte und zudem besser ausfiel als erwartet. Rückenwind erhält der Nikkei auch vom leicht nachgebenden Yen. Aktien aus den Sektoren Elektronik und Maschinenbau führen den Markt an. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist derweil im Juni leicht gesunken, dabei aber im expansiven Bereich geblieben. Die Daten schüren gleichwohl Hoffnungen auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank. Weniger deutlich als an den anderen Märkten geht es in Sydney nach oben. Vor dem Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia am Dienstag wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Unter den Einzelwerten springen United Malt um rund 9 Prozent. Das Unternehmen hat der Übernahme durch Malteries Soufflet für 1,5 Milliarden australische Dollar zugestimmt. Musgrave Minerals verteuern sich um fast 16 Prozent; das Unternehmen wird vom Goldbergbaukonzern Ramelius Resources (-2,2%) übernommen.

US-NACHBÖRSE

Die Apple-Aktie hat sich am Freitag im nachbörslichen Handel unbeeindruckt von einem Medienbericht gezeigt, wonach Goldman Sachs die Zusammenarbeit mit dem Konzern beenden will. Goldman wolle die Apple-Kreditkarte und andere Angebote aus der Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller an American Express (nachbörslich +1%) abgeben, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Der Kurs von Apple stieg um weitere 0,2 Prozent, nachdem er im regulären Handel um 2,3 Prozent auf ein Rekordhoch zugelegt hatte, wodurch der Börsenwert von Apple die Marke von 3 Billionen Dollar knackte und das Unternehmen zum teuersten weltweit wurde. Der Kurs von Goldman Sachs stieg derweil um 0,1 Prozent. Die Bank hatte eine Dividendenerhöhung um 10 Prozent angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.407,60 +0,8% 285,18 +3,8% S&P-500 4.450,42 +1,2% 53,98 +15,9% Nasdaq-Comp. 13.787,92 +1,4% 196,59 +31,7% Nasdaq-100 15.179,21 +1,6% 239,26 +38,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 816 Mio Gewinner 2.100 2.022 Verlierer 855 941 Unverändert 98 97

Fester - Einen Schub erhielt der Markt vom PCE-Deflator im Mai, der in der Kernrate etwas niedriger ausfiel als erwartet. Er wurde gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen veröffentlicht und ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Dazu übertraf der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan die Konsensschätzung der Ökonomen. Dass der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni nicht so deutlich stieg wie erwartet, fiel nicht ins Gewicht. Die Nike-Aktie (-2,6%) stand unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie des Wettbewerbers Under Armour stieg dagegen um 1,1 Prozent. Die Apple-Aktie (+2,3%) erreichte im Verlauf ein neues Rekordhoch, der Börsenwert des iPhone-Herstellers überschritt die Marke von 3 Billionen Dollar. Progress Software (+5,9%) meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade legten um 6,6 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten. Smart Global Holdings (+8,9%) fuhr im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren werde.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +0,9 4,86 45,0 5 Jahre 4,12 -1,0 4,13 12,4 7 Jahre 3,97 -1,3 3,98 0,1 10 Jahre 3,82 -2,9 3,84 -6,5 30 Jahre 3,85 -5,4 3,90 -12,1

Am Anleihemarkt wurden Verluste mit den Preisdaten aufgeholt, nachdem zunächst Befürchtungen über eine länger andauernde Hochzinsphase auf die Notierungen gedrückt hatten. Nun fiel die Zehnjahresrendite um 2,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD EUR/USD 1,0916 +0,1% 1,0909 1,0864 +2,0% EUR/JPY 157,66 +0,2% 157,42 157,14 +12,3% EUR/GBP 0,8595 +0,1% 0,8590 0,8603 -2,9% GBP/USD 1,2699 -0,0% 1,2700 1,2626 +5,0% USD/JPY 144,45 +0,1% 144,29 144,66 +10,2% USD/KRW 1.306,80 -0,7% 1.316,30 1.318,68 +3,6% USD/CNY 7,2426 -0,1% 7,2523 7,2560 +5,0% USD/CNH 7,2545 -0,2% 7,2702 7,2659 +4,7% USD/HKD 7,8331 -0,1% 7,8372 7,8354 +0,3% AUD/USD 0,6668 +0,1% 0,6664 0,6624 -2,1% NZD/USD 0,6152 +0,3% 0,6135 0,6088 -3,1% Bitcoin BTC/USD 30.677,92 +0,4% 30.565,60 30.695,80 +84,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar drehte mit dem PCE-Preisindex ins Minus. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,64 70,64 0% 0 -11,0% Brent/ICE 75,44 75,41 +0,0% +0,03 -9,3%

Deutliche Gewinne verzeichnete der Ölpreis, befördert von den jüngsten positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 70,64 Dollar. Die Preise verharrten aber in ihrer jüngsten Spanne.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,29 1.920,08 -0,0% -0,79 +5,2% Silber (Spot) 22,84 22,78 +0,3% +0,06 -4,7% Platin (Spot) 907,40 905,38 +0,2% +2,03 -15,0% Kupfer-Future 3,78 3,74 +1,0% +0,04 -1,0%

Mit dem nachgebenden Dollar und den leicht sinkenden Anleiherenditen erholte sich der Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.919 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich in den drei Monaten bis Juni zum ersten Mal seit sieben Quartalen verbessert, was auf die nachlassenden Angebotsbeschränkungen zurückzuführen ist. Der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Herstellern lag bei plus 5, verglichen mit plus 1 im März und der Prognose der Ökonomen von plus 3, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.

WELTERNÄHRUNGSORGANISATION

Der Chinese Qu Dongyu ist zum zweiten Mal zum Direktor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewählt worden. Recherchen von deutschen öffentlich-rechtlichen Medien zufolge nutzte Qu die erste vierjährige Amtszeit als FAO-Direktor, um die Organisation in Chinas Interesse umzubauen.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA hat sich in der vergangenen Woche um eine Anlage auf 545 verringert, wie das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölindustrie, mitteilte. Die Zahl aller aktiven Bohranlagen, die neben Öl- auch Gasförderanlagen umfasst, reduzierte sich den weiteren Angaben nach um acht auf 674.

US-GROSSBANKEN

Nach den bestandenen Stresstests der US-Notenbank wollen große US-Banken ihre Dividenden erhöhen. JP Morgan teilte mit, der Vorstand der Bank plane, die Dividende für das dritte Quartal auf 1,05 Dollar von 1,00 Dollar pro Aktie zu erhöhen, vorbehaltlich der Genehmigung. Morgan Stanley kündigte an, die vierteljährliche Dividende ab dem dritten Quartal von derzeit 77,5 Cents pro Aktie auf 85 Cents pro Aktie zu erhöhen. Goldman plant eine Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 2,75 Dollar.

APPLE / GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, die Zusammenarbeit mit Apple zu beenden. Die Überlegungen stünden im Zusammenhang mit einem breit angelegten Rückzug aus dem Massengeschäft, meldet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Goldman wolle die Apple-Kreditkarte und andere Angebote aus der Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller an American Express abgeben. Die Großbank habe auch in Erwägung gezogen, die Kreditkarten-Partnerschaft mit General Motors an American Express oder eine andere Kreditkartengesellschaft weiterzugeben.

TESLA

Der E-Autobauer Tesla hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen seine Auslieferungen um 83 Prozent verbessert. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Zeitraum von April bis Juni weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe, ein Rekordquartal für den Absatz.

TWITTER

Im Kampf gegen das Abgreifen von Daten durch Künstliche Intelligenz beschränkt Twitter vorübergehend die Zahl der von seinen Nutzern abrufbaren Tweets, wie Twitter-Chef Elon Musk am Samstag verkündete. Bereits am Vortag hatte Musk angekündigt, dass das Lesen von Tweets künftig nur noch Menschen möglich sein solle, die selbst über ein Twitterkonto verfügen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.