DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (Mai: 50,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 49 (Vormonat: 48,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Fielmann AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Datron 0,20 EUR Porsche Automobil Hold. 2,56 EUR Prosiebensat.1 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,9 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 45,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 41,0 1. Veröff.: 41,0 zuvor: 43,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 43,6 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 44,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 47,1 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,3 1. Veröff.: 46,3 zuvor: 48,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 47,3 Punkte zuvor: 46,9 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.317,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.488,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.350,00 +0,1% Nikkei-225 33.721,72 +1,6% Schanghai-Composite 3.243,24 +1,3% Hang-Seng-Index 19.237,86 +1,7% +/- Ticks Bund -Future 133,73 0 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 16.147,90 +1,3% DAX-Future 16.299,00 +1,4% XDAX 16.178,65 +1,4% MDAX 27.610,50 +1,5% TecDAX 3.203,22 +1,9% EuroStoxx50 4.399,09 +1,0% Stoxx50 4.003,92 +1,0% Dow-Jones 34.407,60 +0,8% S&P-500-Index 4.450,38 +1,2% Nasdaq-Comp. 13.787,92 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,73 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der DAX wird zum Start in das zweite Halbjahr 2023 im Plus erwartet. Während der Index im ersten Halbjahr 2023 knapp 16 Prozent an Wert zulegte, wird er am Morgen nochmals 40 Punkte höher bei 16.188 Zählern gesehen. Zuletzt war die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen, daran hat sich über das Wochenende nichts geändert. Die Nachrichtenlage ist vergleichbar dünn. In dieser Woche steht vor allem der US-Arbeitsmarkt mit den Payrolls im Blick, allerdings erst in der zweiten Wochenhälfte. Zum Start in die Woche wird zunächst mit einem eher schleppendem Geschäft gerechnet, findet doch an der Wall Street heute nur ein verkürzter Handel statt.

RÜCKBLICK: Fest - Starke US-Vorlagen und gute Zahlen zogen die Märkte nach oben. Dabei ging es auf ganzer Marktbreite nach oben, sämtliche Branchen in Europa schlossen im Plus. Zum Ultimo des Halbjahres trieb auch das "Window Dressing" die Kurse. Die US-Konjunkturdaten wurden im Handel als "gut, aber auch nicht zu gut" bezeichnet. Der Zwischenbericht von Sodexo (-1%) bremste die Kurse. Um 3,6 Prozent nach unten ging es für die Aktien von Bawag in Wien. Nach Aussage aus dem Handel belastete ein Brief des aktivistischen Investors Petrus Advisors. Er kritisiere die Gehälter im Vorstand und das gestiegene Kreditportfolio der Bank im Bereich gewerblicher Immobilien. Um 2,1 Prozent nach oben ging es hingegen mit OMV. Das österreichische Ölunternehmen hat seine Tochterfirma in Slowenien an die MOL Group verkauft.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Kräftig gesucht waren die deutschen Sportartikel-Hersteller. Adidas stiegen um 2,7 und Puma sogar um 3,3 Prozent. Und das trotz schwächerer Zahlen von US-Konkurrent Nike. Gesucht waren auch die Immobilienaktien: LEG Immobilien (+4,8%) hoben ihren Jahresausblick für Gewinnmarge und Mittelzufluss an. Auch Vonovia stiegen 3,5 Prozent, TAG Immobilien um 3,6 Prozent. Bei den Finanzwerten legten Commerzbank um 1,6 Prozent zu. Mit Kursgewinnen bis zu 4,3 Prozent zeigten sich im DAX Sartorius und Siemens Energy. Auch Siemens Healthineers legten 2,7 Prozent zu, Infineon sogar 3,3 Prozent. Kräftige Gewinne wiesen auch die Fabrik-Logistiker von Kion (+6,7%) und Jungheinrich (+4,8%) aus. Zu Kion hatten sich Deutsche Bank und Warburg bullisch geäußert. Für Solarwerte wie SMA Solar ging es 5,7 Prozent höher. Auch der MDAX der deutschen Nebenwerte zeigt sich auf ganzer Breite mit grünen Vorzeichen, viele Aktien schlossen um die 2 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutliche Kursgewinne der US-Börsen haben die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Freitag noch etwas noch oben gezogen. Unter den Einzelwerten zeigte sich die Aktie der Deutschen Bank unbeeindruckt vom Weggang des Personalchefs Michael Ilgner. Der Kurs bewegte sich am Abend kaum. In der dritten Reihe brachen Publity derweil um fast 9 Prozent ein. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben das Jahr 2022 mit einem klar negativen Ergebnis abgeschlossen. Ursprünglich hatte Publity mit einem kleinen Gewinn gerechnet. Den vollständigen Zahlenausweis wird die Gesellschaft voraussichtlich in der 28. Kalenderwoche veröffentlichen.

USA - AKTIEN

Fester - Einen Schub erhielt der Markt vom PCE-Deflator im Mai, der in der Kernrate etwas niedriger ausfiel als erwartet. Er wurde gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen veröffentlicht und ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Dazu übertraf der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan die Konsensschätzung der Ökonomen. Dass der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni nicht so deutlich stieg wie erwartet, fiel nicht ins Gewicht. Die Nike-Aktie (-2,6%) stand unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie des Wettbewerbers Under Armour stieg dagegen um 1,1 Prozent. Die Apple-Aktie (+2,2%) erreichte im Verlauf ein neues Rekordhoch, der Börsenwert des iPhone-Herstellers überschritt die Marke von 3 Billionen Dollar. Progress Software (+5,9%) meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade legten um 6,6 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten. Smart Global Holdings (+8,9%) fuhr im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren werde.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +0,9 4,86 45,0 5 Jahre 4,12 -1,0 4,13 12,4 7 Jahre 3,97 -1,3 3,98 0,1 10 Jahre 3,82 -2,9 3,84 -6,5 30 Jahre 3,85 -5,4 3,90 -12,1

Am Anleihemarkt wurden Verluste mit den Preisdaten aufgeholt, nachdem zunächst Befürchtungen über eine länger andauernde Hochzinsphase auf die Notierungen gedrückt hatten. Nun fiel die Zehnjahresrendite um 2,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0917 +0,1% 1,0862 1,0888 +2,0% EUR/JPY 157,76 +0,2% 157,16 157,47 +12,4% EUR/CHF 0,9769 +0,1% 0,9771 0,9773 -1,3% EUR/GBP 0,8592 +0,0% 0,8608 0,8632 -2,9% USD/JPY 144,50 +0,1% 144,70 144,63 +10,2% GBP/USD 1,2705 +0,0% 1,2616 1,2613 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2535 -0,2% 7,2663 7,2616 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.723,24 +0,5% 30.682,31 30.503,44 +85,1%

July 03, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Dollar drehte mit dem PCE-Preisindex ins Minus. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,66 70,64 +0,0% +0,02 -11,0% Brent/ICE 75,47 75,41 +0,1% +0,06 -9,3%

Deutliche Gewinne verzeichnete der Ölpreis, befördert von den jüngsten positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 70,64 Dollar. Die Preise verharrten aber in ihrer jüngsten Spanne.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,31 1.920,08 -0,0% -0,78 +5,2% Silber (Spot) 22,84 22,78 +0,3% +0,06 -4,7% Platin (Spot) 909,65 905,38 +0,5% +4,28 -14,8% Kupfer-Future 3,77 3,74 +0,9% +0,03 -1,1%

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

JAPAN TANKANBERICHT

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich in den drei Monaten bis Juni zum ersten Mal seit sieben Quartalen verbessert, was auf die nachlassenden Angebotsbeschränkungen zurückzuführen ist. Der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Herstellern lag bei plus 5, verglichen mit plus 1 im März und der Prognose der Ökonomen von plus 3, laut der am Montag veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan.

MINDESTLOHN

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich unzufrieden gezeigt mit dem Vorschlag der Mindestlohnkommission, nach dem der Mindestlohn zum Januar 2024 von 12 Euro auf 12,41 Euro angehoben werden soll. Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass die Regierung den Vorschlag der Mindestlohnkommission akzeptieren werde. Zuvor hatte SPD-Parteichef Lars Klingbeil in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass sich seine Partei für eine weitere Erhöhung auf bis zu 14 Euro einsetzen und auf eine Umsetzung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie im nächsten Jahr drängen werde.

KINDERGRUNDSICHERUNG

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an zunächst zwei Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum 2025 bis 2027 hervor, die das Kabinett an diesem Mittwoch gemeinsam mit dem Haushalt für 2024 verabschieden will. Die Zahl liegt nicht nur deutlich unter der Forderung, die Paus bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) geltend gemacht hatte. Sie steigt über die Jahre auch nicht an. Paus hatte bei voller Einführung aller Komponenten mit zwölf Milliarden Euro pro Jahr kalkuliert.

SONNTAGSTREND

Die SPD fällt in der Wählergunst hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 19 Prozent. Die AfD hingegen kann ihren Wert von 20 Prozent aus der Vorwoche halten und liegt damit einen Punkt vor der Kanzlerpartei.

FRANKREICH UNRUHEN

Bei erneuten Protesten in Frankreich nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen sind in der Nacht zum Sonntag 719 Menschen festgenommen worden. 45 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden, teilte das französische Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mit. 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude seien in Brand gesetzt worden. 871 Feuer auf Straßen wurden den Angaben zufolge gezählt.

BMW

startet sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro am kommenden Montag.

DEUTSCHE BANK

Der Personalchef und Leiter des Immobilienmanagements, Michael Ilgner, verlässt die Bank zum 30. September 2023. Die Nachfolgeregelung für seinen Verantwortungsbereich werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte die Deutsche Bank mit.

DWS

Die Ratingagentur Moody's hat dem Vermögensverwalter DWS eine solide Bonität bescheinigt. Moody's vergab als erstes Rating für die Deutsche-Bank-Tochter die Note "A2" mit stabilem Ausblick.

CONDOR

Die rund 3.000 Kabinenbeschäftigten und die rund 500 Bodenbeschäftigten bei dem Ferienflieger bekommen deutlich mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe sich mit Condor auf Gehaltszuwächse von mindestens 20 Prozent geeinigt. Einige Beschäftigtengruppen erhalten demnach sogar bis zu 34 Prozent mehr. Der Tarifvertrag läuft bis Ende September 2026. Auch die Pilotengewerkschaft Cockpit einigte sich mit Condor auf einen neuen Tarifvertrag.

CELLNEX

hat den französischen Konkurrenten Iliad aus dem Telekominfrastrukturunternehmen On Tower Poland herausgekauft. Cellnex erwarb Iliads Anteil von 30 Prozent an On Tower Poland für den Gesamtbetrag von 510 Millionen Euro, wie das spanische Unternehmen mitteilte.

TESLA

hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen seine Auslieferungen um 83 Prozent verbessert. Das von Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen gab am Sonntag bekannt, dass es im Zeitraum von April bis Juni weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe, ein Rekordquartal für den Absatz. Einige Anleger hoffen, dass die Preissenkungen von Tesla im zweiten Quartal einen Boden gefunden haben.

US-BANKEN

Nach den bestandenen Stresstests der US-Notenbank wollen große US-Banken ihre Dividenden erhöhen. Entsprechendes kündigten Morgan Stanley oder JP Morgan am späten Freitag an, nachdem die Federal Reserve Anfang der Woche Stresstests durchgeführt hatte.

