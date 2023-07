HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4488/ Gabriela Maria Straka ist Mitglied der Geschäftsleitung der Brau Union, verantwortlich für interne und externe Unternehmenskommunikation sowie Nachhaltigkeit. Wir sprechen über eine spannende Karriere mit Stationen bei u.a. der AUA, der US-Botschaft, der Pre-IPO- und IPO-Phase von Elin / VA Tech an der Wiener Börse, über Philips, Helvetia, JTI und nun 10 Jahren bei Heineken / Brau Union. Die geprüfte Biersommeliere und mehrfache "Unternehmenssprecherin des Jahres" setzt sich für Nachhaltigkeit, Diversität und Kreislaufwirtschaft ein, ist Mentorin, in zahlreichen Beiräten und auch im Vorstand von respACT. Respekt! Ach ja: Brau Union Mutter Heineken feiert heuer "150 Years of Good Times", ...

