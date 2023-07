SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,34 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 70,55 Dollar.

Am Ölmarkt lasten seit einiger Zeit Konjunktursorgen auf den Preisen. In den USA und vielen anderen Ländern haben die Notenbanken ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben, was auch die Energienachfrage dämpft. In China verläuft die konjunkturelle Erholung nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik bislang schwach. Auf der Angebotsseite hat vor allem Saudi-Arabien seine Förderung gedrosselt, ohne jedoch den Preisen nennenswerten Auftrieb zu verleihen./bgf/men