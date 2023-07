Es gibt Erfolgsstorys an der Börse, wo man sich wünscht, gleich von Beginn an dabei gewesen zu sein. Eines von vielen Beispielen ist hier meiner Ansicht nach unweigerlich der Technologiekonzern Apple (WKN: 865985). Denn die Aktie des Unternehmens zeigt bereits seit über 20 Jahren eine atemberaubende Aufwärtsbewegung. Und es sieht fast so aus, als ob diese durch nichts aufzuhalten ist. Doch könnten wir aktuell an einem Punkt angekommen sein, wo man eventuell mit einer kleinen Verschnaufpause der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...