NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric vor Zahlen zum zweiten Quartal von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson nahm in einem am Montag vorliegenden Ausblick nur kleinere Änderungen an seinen Erwartungen für den französischen Elektrokonzern vor. Er berücksichtigte dabei eine erwartete stärkere Marge im ersten Halbjahr und eine nun stärker auf dem zweiten Halbjahr liegende Gewichtung des Cashflows. Bei Schneider sei alles auf einem guten Weg./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 19:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

