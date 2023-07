Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) will die Quartalsdividende ab dem dritten Quartal 2023 von 1,00 US-Dollar auf 1,05 US-Dollar erhöhen, wie der Konzern am Freitag nach Börsenschluss an der Wall Street mitteilte. Neben JPMorgan wollen auch Wettbewerber wie Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup oder Morgan Stanley nach Bekanntgabe der Ergebnisse des jährlichen Stresstests durch ...

