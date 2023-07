The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2023



ISIN Name

CH0419042533 SULZER 18-23

PTNOBFOM0017 NOVO BANCO 18-28 FLR

CH0551990713 HYUND.CAP.S. 20/23 MTN

XS1850436814 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN

AT0000A1LF53 ERSTE GP BNK 16/23FLR MTN

