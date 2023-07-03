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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
03.07.23
09:05 Uhr
44,695 Euro
+0,225
+0,51 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
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BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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44,84044,84509:21
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5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
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BASF SE44,695+0,51 %
EVONIK INDUSTRIES AG17,300-0,75 %
KNORR-BREMSE AG69,70-0,40 %
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