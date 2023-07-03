BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2700 (2585) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 16 (15,70) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 31 (28) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ACCIONA ENERGIA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33 (43,50) EURJPMORGAN SETZT ACCIONA ENERGIA AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 570 (550) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EQT AUF 182,10 (205,70) SEK - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PARTNERS GROUP AUF 793,10 (848) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SETZT EQT UND PARTNERS GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 195 (185) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 126 (156) DKK - 'UNDERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 185 (155) SEK - 'SECTOR ...Den vollständigen Artikel lesen ...