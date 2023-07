Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Es gibt ein neues mobiles/PC-MORPG-Spiel, das auf der Grundlage der IP von The Legend of Mir 2 entwickelt wurde.- Die Vorregistrierung ist bei Google Play, im Apple App Store und auf der offiziellen Webseite möglich.- Alle Spieler, die sich vorab registriert haben, erhalten Prämien wie "Septaria", ein wichtiges Material für die Erstellung von CQB-Token und die "CQB Lizenz".- Es wird ein Airdrop-Event stattfinden, bei dem CQB-Token für das Abschließen von Missionen wie der Vorregistrierung und dem Besuch offizieller Kanäle vergeben werden.ChuanQi IP, eine Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), hat heute (3.) mit der Vorregistrierung für den Blockchain-basierten neuen MORPG-Titel MIR2M: The Dragonkin begonnen.MIR2M: The Dragonkin ist ein mobiler/PC-MORPG-Titel, der von XFun Games Ltd. entwickelt wurde und auf der IP The Legend of Mir 2 von Wemade basiert. Es gibt drei attraktive Klassen: Warrior(Krieger), Mage(Magier) und Taoist.Im Spiel finden große Schlachten wie "Sabuk Castle Siege" statt, wo der stärkste Spieler des Servers bestimmt wird. Es gibt auch Clan-Inhalte wie "Clan Protection" und "Clan Escort", bei denen Spieler zusammenarbeiten können, um ihr Territorium zu verteidigen oder Gefangene zu transportieren.Die Vorregistrierung ist über Google Play, den Apple App Store und über die offizielle Webseite von MIR2M: The Dragonkin möglich. Spieler, die sich vorab registriert haben, erhalten von Wemade wichtige Materialien wie "Septaria", was für die Erstellung des exklusiven Spiel-Token CQB in der MIR2M-Serie erforderlich ist, sowie "CQB Lizenz-Artikel". Der Gegenstand "CQB Lizenz" ermöglicht die Einrichtung von CQB.Es wird außerdem eine AirDrop-Veranstaltung für CQB stattfinden. Durch das Abschließen von Missionen wie dem Besuch der offiziellen Webseite und des YouTube-Kanals nehmen die Teilnehmer an einer kostenlosen Verlosung teil, um CQB zu erhalten.MIR2M: The Dragonkin soll in mehr als 170 Ländern weltweit über die globale Blockchain-Gaming-Plattform WEMIX Play gespielt werden können. Auf der offiziellen Webseite und auf dem YouTube-Kanal werden nach und nach Neuigkeiten zum Spiel veröffentlicht.Weitere Informationen zur Vorregistrierung für MIR2M: The Dragonkin finden Sie bei WEMIX Play und auf der offiziellen Webseite.Referenzseite - MIR2M: Die offizielle Webseite von Dragonkin:https://bit.ly/TheDragonkin_preregister - Offizielle Webseite von WEMIX Play:https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-infoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2104663/Pre_registration_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_ChuanQi_IP_now.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1898694/4093447/MIR2MTW_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vorregistrierung-fur-das-blockchain-basierte-spiel-morpg-mir2m-dragonkin-von-chuanqi-ip-ist-jetzt-verfugbar-301868656.htmlPressekontakt:hyeyeon.mella@wemade.com,Hyeyeon So,+82-2-3709-2483Original-Content von: ChuanQi IP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170868/5548420