PRESSEINFORMATION



Golding ernennt mit Barbara Phélippeau erstmals einen Partner für People & Culture Barbara Phélippeau verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung im Design und in der Implementierung innovativer HR-Strategien in wachsenden Unternehmen

Neue Position verankert die Personalstrategie auf Partnerebene als Teil des strategischen Wachstumskurses München, 3. Juli 2023 - Golding Capital Partners, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro und 23 Jahren Markterfahrung einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, erweitert seinen Partnerkreis um die erfahrene Human-Resources-Expertin Barbara Phélippeau. Golding treibt damit die Transformation zu einem modernen, nachhaltigen und ganzheitlichen Personalmanagement voran und trägt damit der stetig steigenden Bedeutung eines agilen und zukunftsorientierten Personalmanagements Rechnung. "Barbara Phélippeau bringt rund 25 Jahre Erfahrung und eine enorm breite wie tiefe HR-Expertise mit. Mit dieser Erfahrung, ihren täglichen gelebten Werten und ihren innovativen Konzepten passt sie ideal zu uns. Der Wettlauf um die besten Talente entlang der gesamten Wertschöpfungskette der institutionellen Kapitalanlage wird immer spannender. Umso wichtiger ist es, die bestmöglichen Kandidaten für uns zu gewinnen und zu halten. Es freut mich daher sehr, dass wir Barbara für die gezielte Weiterentwicklung dieser Bereiche gewinnen konnten", sagt Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von Golding. "Von der ersten Sekunde an hat mich beeindruckt, wie authentisch bei Golding Menschlichkeit und Gemeinschaft gelebt werden. Golding ist ein sehr nahbares und persönliches Unternehmen, welches qualitatives Wachstum mit enormer Kompetenz verbindet. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Konsequenz, mit der Golding positiven Impact anstrebt. Das wird auch unmittelbarer Bestandteil meiner Arbeit sein, zum Beispiel möchten wir das jetzt schon stark ausgeprägte soziale Engagement unserer Mitarbeiter weiter fördern", ergänzt Barbara Phélippeau, Partner bei Golding. Sie verantwortet seit Anfang Mai 2023 die People- und Culture-Strategie mit den Schwerpunkten Leadership Development, Talent Management, Engagement und Employer Branding bei Golding. In einem ersten Schritt werden zunächst die HR-Systeme und -Prozesse des Unternehmens auf den Prüfstein gestellt und die Bereiche Talent- und Performance Management sowie Compensation Strategy weiter professionalisiert. "Besondere Leidenschaft habe ich für Leadership Development als Kernbereich meiner Verantwortung: Führungskräfte sind die Multiplikatoren in jedem Unternehmen und entscheidend für unseren Erfolg. Es gilt, sie einerseits gut auszuwählen und weiterzuentwickeln und andererseits ein unwiderstehlicher Arbeitgeber für die Besten zu sein", unterstreicht Barbara Phélippeau. "Unser organischer Wachstumskurs erfordert neben dem Ausbau unserer Produktpalette, Vertriebstätigkeiten und internationalen Präsenz ebenso, dass wir unseren Personalbereich zukunftsorientiert aufstellen. Barbara Phélippeau wird dazu beitragen, Goldings Position als attraktiver Arbeitgeber weiter zu stärken und die für unsere Investoren so wichtigen Kompetenzen in unserem Haus zu halten und kontinuierlich zu erweitern", sagt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding. Barbara Phélippeau ist seit einem Vierteljahrhundert im Design und in der Implementierung innovativer HR-Strategien in internationalen und schnell wachsenden Unternehmen tätig. Zuletzt war sie drei Jahre lang als Chief People Officer und Geschäftsführerin bei dem Immobilienunternehmen PlanetHome unter anderem für den Bereich People and Culture, den Aufbau der Employer Brand und die Leadership-Entwicklung verantwortlich. Zuvor übernahm Phélippeau als Chief Human Resources Officer die Verantwortung für die HR-Strategie und kulturelle Integration beim Zusammenschluss von DencoHappel und Fläkt Woods in die FläktGroup, einen führenden Anbieter von Klima- und Lufttechnik. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen gehören unter anderem der Dämmstoff-Spezialist Knauf Insulation, der Tabakkonzern Philip Morris International und das Biomedizin-Unternehmen Miltenyi Biotec. Ihr Jurastudium absolvierte die zugelassene Rechtsanwältin in Mannheim mit Schwerpunkt in Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht. Link zum Pressefoto von Barbara Phélippeau Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von rund 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, Mailand, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD). Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

