Börsentag auf einen Blick Aktien: Im Plus DEUTSCHLAND: - GEWINNE ZUM HANDELSSTART ERWARTET - Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende dürften im Dax am Montag weitere Gewinne folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 16 198 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten rückt wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs ...

