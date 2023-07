Der DAX startet mit Gewinnen in die zweite Jahreshälfte. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex bei 16.192 Punkten rund 0,3 Prozent im Plus. Starke Vorgaben von der Wall Street und aus Asien lassen die Stimmung der Anleger zum Wochenstart merklich steigen. In New York schloss der Technologie-Index Nasdaq 100 am Freitag deutlich höher und verbuchte das beste erste Halbjahr in seiner Geschichte. Die Aussicht auf ein Ende des Zinsanhebungszyklus und positive Konjunkturdaten sorgen ...

