Borussia Dortmund werkelt weiterhin auf Hochtouren am Kader für die kommende Saison. Nun steht der Club offenbar kurz davor, einen nominellen Bellingham-Nachfolger zu verpflichten. So steht der seit Längerem erwartete Wechsel von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zum BVB übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Abschluss.Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und der TV-Sender Sky am Sonntag berichteten, sollen sich die beiden Fußball-Bundesligisten auf einen Transfer des 22 Jahre ...

