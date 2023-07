Baierbrunn (ots) -Zur Frauen-WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland bringt medizini ein übersichtliches Poster mit Spielplan und spannenden Infos zu Ländern und Spielerinnen für kleine (und große) FansAlle Spiele auf einen Blick: Ab dem 20. Juli heißt es endlich wieder Daumendrücken für das deutsche Team. Und weil Kinder Fußball lieben, bringt das Apotheken-Kindermagazin medizini pünktlich mit der Juli-Ausgabe ein großes Poster mit Spielplan und allen wichtigen Daten und Uhrzeiten zur Fußball Weltmeisterschaft der Frauen, die kleine Fans kennen müssen. Für medizini gehört Fußball seit vielen Jahren mindestens so fest zum Redaktionsplan wie die eigene Comic-Reihe Familie Mausebein - das erste Poster mit Spielplan zur Frauen-Fußball WM gab es 2011.Für alle Ergebnisse und Platzierungen aus Vorrunde, Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale ist Platz zum Eintragen, bis am 20. August dann endlich feststeht, wer die Weltmeisterinnen sind. Rundherum stellt medizini spannende Fakten zu den Ländern Australien und Neuseeland vor (das rote Riesenkänguru kann bis 1,80 Meter hoch werden!), zeigt Wissenswertes zur WM (der WM-Pokal wiegt 4,5 Kilo und ins Accor-Stadion, in dem das Finale stattfindet, passen 83.500 Fans!) und stellt Spielerinnen aus dem deutschen und anderen Teams vor. Damit alle Fußball-Fans bestens gerüstet sind, wenn es heißt: Anpfiff!medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder unser beliebtes Poster zur Fußball-WM der Frauen bringen. Und das ist nicht nur was für Kinder: Spannende, gute Spiele kann auch ich kaum erwarten! Und wenn das deutsche Team an der Leistung bei der EM in England anknüpfen sollte, dann wird es bestimmt ein großes sportliches Ereignis."medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.142.416 Exemplaren (IVW 1/2023). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: +49 89 74433-466Katharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: +49 89 74433-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5548432