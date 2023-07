Aktie der Woche: Power-News mit wegweisender Message!

Anzeige / Werbung

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Unternehmen in den letzten Wochen entwickeln konnte, ist mehr als beeindruckend.

Binnen kürzester Zeit konnten die federführenden Manager Erfolge erzielen, wie es in dieser Geschwindigkeit wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Dies gipfelt nun in einer Meldung, die wohl bislang die bedeutendste in der Firmengeschichte sein dürfte.

Schon die News, dass quasi die "Krankenkasse" in Großbritannien alle Anschaffungskosten für den InsuJet, die "nadellose Insulinspritze" von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, übernimmt, hat für überdurchschnittliches Handelsvolumen in der Aktie gesorgt. Nun, nur kurze Zeit später, gibt das Unternehmen die erste Lieferung nach UK bekannt! Aber nicht nur das…

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client NuGen Medical) -

Präambel - die jüngsten Entwicklungen

Was NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zuletzt abgeliefert hat, ist mehr als nur verheißungsvoll. Der InsuJet, die "nadellose Insulinspritze" von NuGen, erfährt immer mehr Zuspruch:

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Im Vereinigten Königreich ist man fast noch einen Schritt weiter: Man gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können!

Seit der NHS-Zulassung ist erst kurze Zeit vergangen, und darum sollte die aktuelle News überraschen können!

Breaking News: NuGen Ships First InsuJet Devices To UK and Attends Diabetes Professional Care Conference

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine erste Lieferung von InsuJet-Geräten und Verbrauchsmaterialien an Reliance Medical Ltd., den britischen Vertriebs- und Logistikpartner im Vereinigten Königreich, geliefert hat. NuGen gibt außerdem seine Teilnahme an der Diabetes Professional Care-Konferenz bekannt, die am 15. und 16. November 2023 in Olympia, London, stattfinden wird. Die Diabetes Professional Care-Veranstaltung zieht über 5.000 medizinische Fachkräfte an, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern möchten, um Menschen mit Diabetes besser versorgen zu können.