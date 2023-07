Kurz vor dem heutigen XETRA-Handelsstart noch ein schneller Blick auf die Evotec Aktie. Der Aktienkurs des Hamburger Biotech-Unternehmens hat den Handel am Freitag bei 20,61 Euro abgeschlossen. Das leichte Plus reichte nicht an das Tageshoch vom Tag zuvor bei 21,00 Euro heran. Der Blick auf den Chart zeigt aber, dass der Aktienkurs von Evotec nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...